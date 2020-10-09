В ООН назвали число погибших в Нагорном Карабахе мирных жителей

Как минимум 53 мирных гражданина погибли в результате эскалации конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Согласно неподтвержденной информации УВКПЧ ООН, полученной из различных источников, с 27 сентября по 8 октября в результате боевых действий погибло порядка 53 мирных жителей, в том числе дети», ― говорится в сообщении.

Также в управлении добавили, что было разрушено большое количество зданий, среди которых дома, школы и другие гражданские объекты, причем многие из них находились в Нагорном Карабахе.

Ранее в этот день в пресс-службе азербайджанской Генпрокуратуры заявили, что с начала обострения конфликта в НКР погиб 31 мирный житель Азербайджана, еще 160 получили ранения.

В свою очередь, в минобороны Армении сообщили, что в Нагорном Карабахе погибли еще 26 военных. Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян опубликовал их имена в Facebook.

7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что с начала обострения конфликта армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории его страны.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.