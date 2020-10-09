Новые центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Москве в 2021 году

Три новых центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Москве в 2021 году. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Центры будут обслуживать жителей Западного, Юго-Западного, Южного, Центрального округов города. «В настоящее время идет капитальный ремонт зданий, завершены демонтажные работы, идет монтаж кровли, в ближайшее время специалисты приступят к монтажу перегородок и фасада, отделке стен, потолков, полов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Новые центры войдут в состав крупных онкологических клиник Москвы: городской клинической больницы имени Боткина, городской клинической больницы № 40 и городской клинической онкологической больницы № 1.

Ранее, в июле, сообщалось, что Минздрав России взял на контроль ситуацию с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний. Министерство здравоохранения провело видеосовещание с представителями компаний — производителей препарата «Винкристин». По информации, представленной компанией-производителем ООО «Верофарм», в настоящее время на складах нет запасов препарата. Возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.