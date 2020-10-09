Баку заявил об уничтожении баллистической ракеты Армении

Военнослужащие Азербайджана уничтожили баллистическую ракету, выпущенную с территории Армении в направлении города Мингячевир. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщается на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

«Баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 км», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу минобороны Азербайджана уже заявляло об обстрелах с армянской стороны: сообщалось, что ударам подверглись населенные пункты в трех районах вокруг Нагорного Карабаха: Геранбойский, Тертерский и Агдамский.

В четверг Армения завила об уничтожении семи беспилотников противника. Баку эту информацию не подтвердил.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.