Прямой эфир

Экс-чиновника задержали за совращение школьниц в Поморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развращении несовершеннолетних. Об этом рассказали в местной администрации в пятницу, 9 октября.

Настоятельное желание: самого многодетного священника подозревают в педофилии
Преуспевающего настоятеля Николая Стремского обвинили в растлении семерых приемных детей

Речь идет также о статье, связанной с изготовлением порнографии, передает РЕН ТВ. У чиновника изъят ноутбук, проведен обыск в кабинете. В администрации также сообщили, что 9 октября Гнедышев написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Региональное управление Следственного комитета при этом сообщило о задержании экс-чиновника администрации по подозрению в развращении двоих несовершеннолетних, но имя подозреваемого в релизе не названо.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник вел в социальной сети переписку с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Представитель местного управления СК Светлана Тарнаева сообщила изданию «Регион 29», что сведения о том, как следователи вычислили подозреваемого, в интересах следствия не разглашаются.

Гнедышев стал и.о. министра в конце августа, после ухода в отставку прежнего главы министерства Олега Полухина. До этого он был замминистра, еще раньше — директором школы в Северодвинске, пишет 29.Ru.

В июле экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову были предъявлены обвинения во взяточничестве и совращении малолетней. В апреле он был уволен с должности после подозрений в педофилии. Потерпевшая — дочь друзей Натарова. На момент начала преступных действий ей было 13 лет, но родители узнали об этом лишь три года спустя.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020