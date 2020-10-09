Экс-чиновника задержали за совращение школьниц в Поморье

И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развращении несовершеннолетних. Об этом рассказали в местной администрации в пятницу, 9 октября.

Речь идет также о статье, связанной с изготовлением порнографии, передает РЕН ТВ. У чиновника изъят ноутбук, проведен обыск в кабинете. В администрации также сообщили, что 9 октября Гнедышев написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Региональное управление Следственного комитета при этом сообщило о задержании экс-чиновника администрации по подозрению в развращении двоих несовершеннолетних, но имя подозреваемого в релизе не названо.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник вел в социальной сети переписку с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Представитель местного управления СК Светлана Тарнаева сообщила изданию «Регион 29», что сведения о том, как следователи вычислили подозреваемого, в интересах следствия не разглашаются.

Гнедышев стал и.о. министра в конце августа, после ухода в отставку прежнего главы министерства Олега Полухина. До этого он был замминистра, еще раньше — директором школы в Северодвинске, пишет 29.Ru.

В июле экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову были предъявлены обвинения во взяточничестве и совращении малолетней. В апреле он был уволен с должности после подозрений в педофилии. Потерпевшая — дочь друзей Натарова. На момент начала преступных действий ей было 13 лет, но родители узнали об этом лишь три года спустя.