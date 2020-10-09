Американский эксперт назвал Навального пешкой в партии спецслужб США

Сотрудничество блогера Алексея Навального с западными спецслужбами возможно, считает американский оппозиционер, редактор газеты Struggle/La Lucha Грег Баттерфилд. Об этом он рассказал в опубликованном 8 октября интервью The Capital News.

«Мы знаем, что у ЦРУ и других западных военных агентств долгая история работы с так называемыми оппозиционерами, которые поддерживают их империалистические козни против правительств, которые те считают своими врагами. <...> Многие подозревают, что сегодня США причастны к событиям в Белоруссии и армяно-азербайджанскому конфликту. Навальный — еще одна пешка в их шахматной партии», — сказал он, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможной связи Навального с западными спецслужбами.

Баттерфилд не исключил, что ЦРУ и другие агентства попытаются «раздуть» вокруг «дела Навального» прозападные протесты в России. Он также предположил, что из российского оппозиционера намерены сделать некий символ.

«Возможно, они (спецслужбы. — Ред.) попытаются передать его дело в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы. Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже», — добавил он.

Версии о причастности Кремля к ситуации с Навальным эксперт назвал маловероятными.

«Возникает вопрос: кому выгодно покушение на Навального, да еще и столь неаккуратное? Явно не правительству России. Это лишь пропаганда Запада», — подчеркнул Баттерфилд.

8 октября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что в ситуации с Навальным создается впечатление, что существует сценарий, предусматривающий отравление блогера в России с обязательной причастностью спецслужб.

«Мне понятно одно, что этот проект был заранее спланирован и заточен на ухудшение отношений между Россией и Германией, и здесь просто Навальный попал «под раздачу», как один из тех деятелей, в отношении которых такой проект сработает», — отметил депутат.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.