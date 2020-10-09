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В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом

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В России федеральный оперштаб может принять дополнительные решения по коронавирусу в случае продолжения роста числа выявляемых новых случаев. Однако какие именно меры будут приняты неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в пятницу, 9 октября, в ходе беседы с журналистами.

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Представитель Кремля констатировал, что суточный прирост новых случаев инфекции в стране растет и этот показатель за последние 24 часа побил рекорд с начала распространения коронавируса в стране.

При этом он подчеркнул, что многие граждане по-прежнему легкомысленно относятся к использованию индивидуальных средств защиты, пишет «Газета.ру».

«Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья, это очевидный факт, его приходится констатировать», — заявил он.

В России по данным оперштаба за минувшее сутки выявлены 12 126 новых случаев коронавируса. Всего с начала распространения инфекции в стране выявлено 1 272 238 случаев в 85 регионах. Вылечился 1 009 421 человек, зарегистрировано 22 257 летальных исходов.

Согласно модели развития ситуации с COVID-19 в стране, которую ранее в этот же день представил «Сбер», если россияне будут вести себя «как обычно», то пик заболевания придется на 8 ноября, а суточный прирост составит 23 325 новых случаев. В Москве при таких же условиях наибольшее количество инфицированных — 7969 человек будет зафиксировано 24 октября.

Накануне в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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