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Совбез России отметил важность предотвращения скатывания Киргизии к хаосу

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Участники совещания Совета безопасности (СБ) РФ с президентом России Владимиром Путиным отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии, чтобы предотвратить хаос. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 9 октября.

«Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу», — сказал пресс-секретарь.

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Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с массовыми беспорядками объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека. Режим начнет действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск).

Кроме того, киргизский лидер отправил в отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, но набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и некоторых депутатов.

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