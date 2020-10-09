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Собянин опроверг «замазывание» властями Москвы данных по COVID-19

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Власти Москвы ничего не «замазывают» касательно ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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«Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, <…> ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем», ― подчеркнул он в эфире Первого канала.

Также мэр Москвы указал на то, что горожане устали от ограничений, введенных на фоне COVID-19, однако подчеркнул, что нужно дождаться вакцины, чтобы избежать какого-либо коллапса.

Ранее, 7 октября, Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановка действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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