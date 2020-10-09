Генпрокуратура Украины завела дело на экс-спикера рады Турчинова

Генеральная прокуратура Украины завела дело в отношении бывшего председателя Верховной рады Александра Турчинова. Об этом в пятницу, 9 октября, на своей странице в Facebook сообщил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий в Донбассе», — сообщил Кузьмин.

Также он опубликовал фото нескольких подтверждающих его слова документов: ответ офиса генпрокурора Украины на депутатский запрос Кузьмина и выдержку из Единого реестра досудебных расследований.

Уточняется, что дело возбуждено по факту возможных незаконных действий Турчинова, направленных на препятствование исполнению депутатами обязанностей по принятию законов Украины.

В частности, речь идет о порядке и сроках подписания законопроекта «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», принятого парламентом в 2014 году.

Кузьмин добавил, что о результатах расследования и принятом решении проинформирует дополнительно.

Турчинов занимал должность председателя Верховной рады в 2014 году. Будучи одним из лидеров майдана, после госпереворота он стал исполняющим обязанности президента Украины. Затем, с декабря 2014 по май 2019, был секретарем Совета нацбезопастности и обороны страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Германия, Украина, Франция) форматах.