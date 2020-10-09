Кадровый резерв для управления городом сформировали в Омске

В Омске сформировали кадровый резерв из 101 кандидата в управленцы. Рейтинг был составлен по количеству набранных в ходе отбора баллов, сообщает городская мэрия.

Кандидаты получили право на участие в ассесмент-центре. Как объяснил и.о. директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Олег Баланов, это последний отборочный этап, который определит потенциальные возможности каждого из претендентов, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Занявшие места с 1-го по 50-е попадут в резерв управленческих кадров на высшие должности и получат возможность претендовать на должности заместителей мэра Омска и руководителей подразделений администрации. Остальные кандидаты, а также те, кто успешно прошел тестирование и деловую игру, попадут в управленческий резерв с возможностью претендовать на работу главными, ведущими, старшими и младшими сотрудниками муниципальной службы.

Всего в тестировании приняли участие 488 человек, 207 из них допустили к деловым играм. Участников разбили на несколько команд, каждой из которых предложили разработать и представить концепции по темам «Комфортная городская среда», «Омск — город для бизнеса», «Омск — город молодых», «Образование и культура», «Перспективное позиционирование города». Суммированные результаты помогли определить 101 претендента в управленцы.