Швейцария повторно ввела карантин для приезжающих из России

Власти Швейцарии c 12 октября повторно включили Россию в список стран, которые представляют повышенный риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в обновленном в пятницу, 9 октября, перечне, опубликованном на сайте Федерального управления здравоохранения этой страны.

В список также вошли Грузия, Иордания, Иран, Канада и Словакия. Всего там с 12 октября значится 61 государство и регион. Всем прибывающим из них, включая швейцарских граждан, необходимо проходить обязательный десятидневный карантин. За несоблюдение этого предписания предусмотрен штраф в размере 10 тыс. франков (около $11 тыс).

Ранее Россия уже входила в карантинный список Швейцарии, но ее исключили из него 8 августа по причине улучшения ситуации с COVID-19. Перечень стран регулярно обновляется.

С 15 августа авиасообщение Россия–Швейцария возобновили. Рейсы Москва–Женева выполняются раз в неделю. Однако въехать в это европейское государство могут только те граждане, которые имеют там вид на жительство.