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Банк предложил лучшим студентам по 300 тыс. рублей

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Альфа-банк начал прием заявок на участие в «Альфа-Шансе» — проекте по поддержке талантливых студентов российских вузов. 30 лучших из них получат по 300 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем 9 октября в «Известия».

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Стипендиаты смогут потратить деньги на то, что поможет им реализоваться и достичь успеха. Это может быть оплата стажировки, покупка мощного компьютера или финансирование собственного проекта.

«В нашей стране много умных и свободных студентов. Многим для успешного старта в жизни не хватает прозаичных вещей — денег и комфортной среды для обмена опытом», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

По его словам, сообщество стипендиатов «Альфа-Шанса» поможет стать лучшими в своей области и построить карьеру в будущем.

Участники попадут в среду, где умные и свободные общаются друг с другом и с признанными экспертами: предпринимателями и управленцами. Лучшие студенты попадут на оплачиваемую стажировку в банке, а в дальнейшем смогут получить в нем работу.

Принять участие в программе могут студенты старших курсов российских высших учебных заведений. Подать заявку можно до 30 ноября на странице программы «Альфа-Шанс».

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