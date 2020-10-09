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Тарасов поделился ожиданиями от боя Гассиева и Джонсона

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Во время боя россиянина Мурата Гассиева и американца Кевина Джонсона зрителей ожидает «очень крутое противостояние двух очень крутых боксеров», считает боец смешанных единоборств Артем Тарасов.

Не успокоился
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По мнению спортсмена, победителем поединка станет Гассиев.

«Во-первых, потому что у Джонсона идет спад уже карьеры. Второе, почему он должен выиграть, это новая весовая категория для него и так называемая новая мотивация именно победить. Потому что приходишь в новый вес, тебе хочется победить. Дальше, он выигрывал e Лебедева, но у него было обидное поражение Усику, и за него тоже нужно перед зрителями, скажем так, отчитаться», — приводит в пятницу, 9 октября, его слова РЕН ТВ.

Тарасов также отметил заслуги Джонсона, который, по его словам, прославился тем, что «дрался всё время с крутыми боксерами, но никогда не попадал в топ-5 тяжеловесов».

«Еще он прославился тем, что он продержался 12 раундов против Кличко, не получив ни одной ссадины, это было большим резонансом, потому что в основном боксеры, которые дрались с Кличко, они падали», — подчеркнул он.

Днем ранее стало известно, что в подготовке Гассиева к бою с Джонсоном не принимает участие тренер Абель Санчес.

31 октября в Сочи должен состояться дебют Гассиева в тяжелом весе в бою с Джонсоном. На счету спортсмена 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. К своим предыдущим поединкам Гассиев готовился в США вместе с Санчесом.

У Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.

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