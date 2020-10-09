Огонь от природного пожара под Пензой перекинулся на жилые дома

В Пензенской области природный пожар перекинулся на четыре жилых дома, один нежилой дом и две хозяйственные постройки, есть угроза распространения огня. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Общая площадь составляет 600 кв. м. Существует угроза распространения пожара по жилым домам, проводится эвакуация населения», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавших нет.

Позднее в МЧС добавили, что речь идет о городе Сердобске, возгорание локализовано на площади 600 кв. м., пишет «РИА Новости».

Еще один природный пожар бушует в Магадане в бухте Батарейной в районе мыса Восточного. Очаг возгорания на территории муниципальных земель ликвидировали 8 октября на площади 27 га. Однако огонь сохраняется в районе мыса на территории лесного фонда.

По данным Авиалесоохраны, сейчас горят 2,5 га. Для мониторинга ситуации привлекли вертолет Ми-8. На месте работают четыре специалиста. В Магадане объявлен режим повышенной готовности в границах лесного фонда.