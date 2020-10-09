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Лукашенко призвал не сравнивать протесты в Белоруссии и Киргизии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не проводить параллели между «неудавшимся переворотом» в его стране и «успешным переворотом» в Киргизии. Такие сравнения, как и упоминание обострения ситуации в Нагорном Карабахе, абсолютно непрофессиональны, заявил он в пятницу, 9 октября.

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«Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Всё остальное сравнивать ни в коем случае нельзя», — цитирует его БелТА.

События в Белоруссии не пошли по киргизскому сценарию из-за наличия сильной вертикали власти, считает Лукашенко. При этом, по его словам, многие оппоненты критикуют белорусские власти именно за эту вертикаль.

«Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, президент там не имеет практически никаких полномочий», — отметил он. По его словам, это аналог ситуации в Белоруссии в середине 90-х, и именно этого добиваются желающие вернуть конституцию 1994 года.

Еще одна причина, по которой в Белоруссии невозможен повтор случившегося в Киргизии — это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений, заявил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. С момента объявления результатов в стране проходят акции протеста оппозиции, не согласной с ними. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

В Киргизии массовые протесты начались после парламентских выборов 4 октября, в которых участвовали 16 партий, но избирательный порог преодолели только четыре.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов. Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.

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