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На митинге в Бишкеке прозвучали выстрелы

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На митинге, проходящем на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, слышны выстрелы. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает источник «Известий».

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По предварительным данным, огонь открыл хозяин одной из оказавшихся неподалеку машин в попытке разогнать толпу демонстрантов. Стрельба велась не по людям, в землю или в воздух.

Также источник сообщает, что участники митинга начали бросать друг в друга бутылки и камни. Были слышны хлопки, похожие на удары по корпусу машины. В результате столкновений есть пострадавшие.

Изначально на площади собрались тысячи сторонников нового, назначенного парламентом, премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы. Однако после выступления бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в сторону Ала-Тоо двинулась толпа его сторонников.

Ранее в пятницу президент республики Сооронбай Жээнбеков в связи с массовыми беспорядками объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории столицы Киргизии. Режим начнет действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск).

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого числа голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии достигло 1,2 тыс. человек.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

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