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Снос старых домов продолжили в Фокинском районе Брянска

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В Фокинском районе Брянска возобновили снос старых домов на Московском проспекте. Ранее жители отказались покидать свои квартиры, сообщает интернет-газета «Брянские новости» 9 октября.

По данным издания, один из домов оградили по периметру. За порядком следили 10 сотрудников полиции.

В августе этого года местные жители воспротивились сносу. Один из них стрелял из ружья. В этот раз власти смогли уговорить граждан покинуть квартиры и вынести вещи, отмечает газета.

В субботу, 10 октября, подрядная организация должна приступить к сносу.

24 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании «Девелопмент клуба», прокомментировал внесенный в Госдуму проект поправок в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы, которые многие называют законом о всероссийской реновации жилья.

Согласно законопроекту, при принятии решения о сносе и реконструкции домов будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из программы. Кроме того, законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

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