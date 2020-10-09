Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Ростовской области

В ближайшие дни в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.

Высокий риск пожаров сохранится с 10 по 12 октября. По данным синоптиков, в субботу ожидается теплая погода без осадков. Дожди могут пройти в воскресенье, пишет RostovGazeta.

5 октября сообщалось о ликвидации всех ландшафтных пожаров на территории Ростовской области. Горение сухой травы и леса наблюдалось в течение нескольких дней. Мониторинг выявил шесть очагов пожаров в Каменском и Октябрьском районах.