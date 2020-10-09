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В столице Киргизии вводится режим ЧП

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Президент Киргизии поручил генштабу ввести в Бишкек войска для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений.

В пятницу с 17:00 мск в городе вводится режим ЧП, он будет действовать до утра субботы. Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября. Об этом сообщили в ЦИК республики. Центризбирком обратился к действующему созыву с просьбой обеспечить возможность более широкого представительства политических сил республики в парламенте. Кроме того, ЦИК предлагает снизить избирательный порог и поставил вопрос, допускать ли три партии-победительницы прошедших выборов.

Совет Федерации России готов направить наблюдателей на повторные выборы. Об этом заявил глава комитета по международным делам Константин Косачёв.

Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку правительства и премьера. Они продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Премьер-министр Кубатбек Боронов ранее сам сложил свои полномочия. На кресло претендуют Омурбек Бабанов и Садыр Жапаров. Также уволены или ушли по собственному желанию главы генштаба, МВД и госкомитета по нацбезопасности. В ночь на пятницу президент Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку.

В Бишкеке и Оше проходят митинги как оппозиции, так и сторонников действующей власти. К протестующим впервые после освобождения вышел экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Правопорядок обеспечивают дружинники. При этом в столице Киргизии закрываются крупные супермаркеты, некоторые торговые центры не работают с 5 октября.

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