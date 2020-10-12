Самые популярные среди россиян инструменты для вложения денег — это валюта и банковские вклады. Однако ни то, ни другое сейчас невыгодно. Доллар и евро слишком дорогие — выше 77 и 90 рублей соответственно. По такому курсу нет смысла покупать валюту, поскольку потенциал дальнейшего роста ее курса практически исчерпан. Вклады тоже уже давно непривлекательны из-за низких процентных ставок. Ключевая ставка Центробанка составляет 4,25%. В связи с этим кредитные организации предлагают по депозитам очень низкую доходность. Например, положить деньги в Сбербанк можно максимум под 4,3%, в ВТБ — под 5,5%, в Альфа-банк — под 6%.

И хотя инфляция в России по состоянию на сентябрь составила всего 3,7%, нынешняя доходность по банковских вкладам едва покрывает удорожание жизни. К тому же инфляция считается на основе изменения стоимости более 700 товаров, которые входят в потребительскую корзину. Но есть вещи, которые человек покупает каждый день (хлеб и молоко), а есть такие товары, которые приобретают редко (строительные материалы и телерадиотовары). Поэтому, на мой взгляд, релевантнее смотреть, сколько составила именно потребительская инфляция.

А продовольствие в сентябре в годовом выражении подорожало на 4,4%. Это на 0,1 п.п. больше, чем максимальная доходность по вкладу в том же Сбербанке.

Как же копить, если валюту покупать слишком дорого, а банковские вклады уже почти не позволяют заработать? Есть варианты, куда можно вложить свободные, например, 100 тыс. рублей.

— Рынок акций. Сейчас открыть брокерский счет можно в несколько кликов через мобильное приложение банка. Через него же можно и пополнять — со своей карты или счета. Но бумаги компаний очень волатильны, и это довольно рискованное вложение, поэтому желательно соблюдать несколько нехитрых правил: не покупать на всю сумму акции только одной компании, а сделать портфель разнообразным. Например, на 10 тыс. рублей купить бумаги 10 фирм. Тогда за счет роста одних бумаг будут покрываться потери от падения других.

Важный вопрос: как выбрать, в какие компании вкладываться? Для этого нужно проанализировать статистику роста и падения акций за последние годы. Обычно эти графики есть там же, в мобильных приложениях. Если бумаги компании на протяжении последних нескольких лет последовательно росли и отыгрывали падения, которые случались, то можно покупать. Лично от себя могу сейчас посоветовать приобрести бумаги золотодобывающих компаний (благородный металл — защитный актив во время любого кризиса, и коронакризис не исключение), ритейлеров (если будет новый карантин, то продуктовые магазины снова окажутся в выигрыше), IT-компании («Яндекс», а также зарубежные Netflix и Amazon мощно выросли во время весеннего карантина).

— Облигации. Это что-то среднее между банковским вкладом и обычными акциями. Бонды — ценные бумаги компаний или государства, которые работают примерно по тому же принципу, что и вклад. Например, если купить облигацию за 100 рублей, то через год или любой другой срок вам вернут эти 100 рублей плюс фиксированный процент дохода, который может выплачиваться раз в квартал, полугодие или год (так называемый купон).

Возможно, несколько рискованно покупать облигации компаний. Они способны разориться или против них могут ввести санкции. Но доходность по бондам сейчас достигает 7–9%.

Для самых консервативных инвесторов есть специальные ОФЗ-н (буква «н» означает «население»). В 2017 году их выпустил Минфин. Приобрести эти бумаги можно только в четырех банках — в «Сбере», ВТБ, Почта-банке и Промсвязьбанке. Порог входа — 10 тыс. рублей. Однако в связи с высокой надежностью инструмента у него очень низкая доходность — всего 5,6% годовых, если выдержать бумаги весь срок. Это сопоставимо с нынешними ставками по вкладам.

— Золото. Необязательно покупать его в физической форме. За 100 тыс. рублей слиток не приобретешь, но где-то 20 г можно. Однако в этом уже давно нет необходимости. Практически все банки предлагают обезличенные металлические счета (ОМС). По сути, это обычный вклад, его валютой выступает золото, которое вы покупаете у банка. Стоимость и доходность счета привязана к курсу драгметалла. Как и обычный депозит, ОМС может быть срочным или до востребования. Доходность по нему способна превысить 10%. Кроме золота при открытии ОМС можно выбрать другие металлы — серебро, платину или палладий.

Автор — редактор отдела экономики и финансов газеты «Известия»

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