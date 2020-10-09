Пыльная буря обрушилась на Ставропольский край

На востоке Ставропольского края разыгралась пыльная буря. Неблагоприятное явление наблюдается в четырех районах.

По данным Госавтоинспекции, на некоторых дорогах видимость не превышает 25 м. Буря произошла в Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Арзгирском районах. Об этом сообщает NewsTracker.

Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на восток региона.

О вероятности пыльных бурь синоптики предупредили жителей Ставрополья в середине недели. Согласно прогнозам, 9 октября ветер усилится до 22 м/с, осадков не ожидается.

Самая сильная за последние 20 лет пыльная буря наблюдалась в конце сентября. Тогда неблагоприятное явление охватило всю территорию региона.