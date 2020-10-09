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Три человека пострадали при подрыве пожарной машины на Украине

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В Луганской области Украины пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления лесного и охотничьего хозяйства 9 октября.

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Инцидент произошел утром при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района.

В результате пострадали 35-летний водитель машины, 42-летний мастер леса и сотрудник госслужбы по ЧС.

«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — говорится в сообщении пресс-службы.

16 сентября житель Нижегородской области пострадал при взрыве боеприпаса на собственном участке. 30-летний мужчина пытался разобрать найденную в огороде мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными травмами госпитализировали.

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