Три человека пострадали при подрыве пожарной машины на Украине

В Луганской области Украины пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления лесного и охотничьего хозяйства 9 октября.

Инцидент произошел утром при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района.

В результате пострадали 35-летний водитель машины, 42-летний мастер леса и сотрудник госслужбы по ЧС.

«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — говорится в сообщении пресс-службы.

16 сентября житель Нижегородской области пострадал при взрыве боеприпаса на собственном участке. 30-летний мужчина пытался разобрать найденную в огороде мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными травмами госпитализировали.