Лавров выразил уверенность в непредоставлении доказательств по «делу Навального»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 9 октября, выразил уверенность в том, что доказательства о якобы отравлении российского блогера Алексея Навального не будут предъявлены.

«Мы помним, как британские власти без каких-либо доказательств обвинили Россию в отправлении Скрипалей в Солсбери. Уверен, что так будет и в этой истории», ― отметил глава ведомства в ходе пресс-конференции.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если ЕС введет против Москвы санкции из-за ситуации с Навальным, российская сторона ответит тем же. Она напомнила, что в России сейчас проводится доследственная проверка по «делу Навального», а ответы от ФРГ Москва так и не получила.

7 октября известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.