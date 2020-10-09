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Мишустин и Пашинян начали встречу в Ереване

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и его армянский коллега Никол Пашинян начали встречу в Ереване в рамках заседания Евразийского межправсовета.

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Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее, в пятницу, состоялось заседание межправсовета ЕАЭС, в ходе которого глава российского правительства заявил о важности обеспечения немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и перехода к дипломатическому урегулированию.

«Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказал Мишустин.

В этот же день Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.

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