Разработчик «Новичка» заявил об отсутствии доказательств отравления Навального

Доказательств отравления блогера Алексея Навального нет, а все заявления об обратном корыстны. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил разработчик «Новичка» Леонид Ринк в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По его словам, амиды, следы которых обнаружены в пробах Навального, нетоксичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество.

Ринк отметил, что об амидном следе в пробах Навального он слышал из западных источников.

«Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно», — цитирует доктора химических наук «РИА Новости».

Также он допустил, что врачи в Омске могли пропустить в пробах Навального следы вещества, которое было выявлено Германией и ОЗХО, так как оно не было токсичным.

«А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где», — сказал он.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа, пишет «Ридус». Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

7 октября сообщалось, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Евросоюз введет против России санкции из-за ситуации с Навальным, Москва ответит тем же.