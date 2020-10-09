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Песков не стал комментировать публикацию о санкциях ЕС из-за Навального

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию французской газеты Le Monde о планах Евросоюза ввести санкции против ряда российских чиновников и силовиков из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу, 9 октября.

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По его словам, не стоит вести разговор, основанный на публикациях издания. «Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов об опасениях Кремля этих санкций.

Накануне французское издание сообщило, что санкционный список Евросоюза по инциденту с Навальным может включать девять человек. Им, предположительно, заморозят банковские счета и запретят ездить в Европу.

За день до этого стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против блогера.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Позднее семья перевезла его в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

23 сентября блогера выписали из стационара.

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