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Песков заявил о «ярко выраженных элементах хаоса» в Киргизии

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Российская сторона заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, где после выборов продолжаются массовые протесты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября.

Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась
При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения

«Российская сторона будет дальше осуществлять контакты (с Бишкеком. — «Известия»), пытаясь нащупать почву под ногами. Еще раз говорю, мы заинтересованы (в урегулировании обстановки. — «Известия»), мы желаем нашим коллегам из Кыргызстана стабилизировать ситуацию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в Киргизии налицо «ярко выраженные элементы хаоса».

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Ранее 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство страны, а также сменил главу Генштаба вооруженных сил республики, пишет «Газета.ру».

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