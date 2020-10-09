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Подмосковье признали лидером акции «Диктант Победы»

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Московская область стала лучшей по некоторым показателям по итогам международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Регион признали лучшим по числу участников, которые набрали наибольшее количество баллов. По 25 баллов заработали 339 жителей Подмосковья. При этом трое участников вошли в число тех, кто ответил правильно на все вопросы за 10 минут.

Кроме того, область признали лидером по общему количеству участников — диктант в регионе написали 75 тыс. человек. В Подмосковье также было организовано больше всего площадок — 1,277 тыс, уточняет портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказал РИАМО замсекретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн, победителей ждут ценные призы и приглашение на парад Победы.

Впервые акцию «Диктант Победы» провели в 2019 году. В ней приняли участие более 100 тыс. человек как в России, так и за границей. В этот раз «Диктант Победы» написали более 1 млн человек. Участники нынешней акции должны были ответить на пять вопросов больше, чем их предшественники, — не на 20, а на 25.

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