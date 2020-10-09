Турция опровергла использование С-400 для обнаружения истребителей F-16

Турция не использовала приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 для обнаружения истребителей F-16 ВВС Греции в Средиземном море. Такое заявление сделал посол республики в США Сердар Кылыч 9 октября.

«Ни о чем подобном речи идти не может. Даже если это вооружение опробовано, подобное действие скоординировано по военным каналам НАТО, членом которого мы являемся», — приводит его слова газета Yeni Akit.

Накануне американские сенаторы Джеймс Лэнкфорд и Крис Ван Холлен призвали госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции против Анкары после сообщений о якобы применении Турцией российских С-400 для обнаружения американских истребителей F-16.

Воздушные суда возвращались с учений Eunomia, проводимых Францией, Италией, Грецией и Кипром в конце августа, в ответ на необоснованную турецкую агрессию в Восточном Средиземноморье.

Сенаторы попросили Помпео ввести санкции в соответствии с американским законодательством и предоставить до 14 октября ответ, были ли С-400 задействованы для обнаружения истребителей и интегрировала ли Турция российские ПВО в систему тактических данных НАТО.

7 октября газета Yeni Akit писала, что Турция в ближайшее время может провести испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье. Издание опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в провинцию Синоп на севере страны.