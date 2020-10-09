Прямой эфир

Время работы кафе и баров ограничат в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 9 октября в Удмуртии вступили в силу ограничения, касающиеся заведений общепита. Кафе, барам, столовым и закусочным запретили работать с 23:00 до 7:00.

В России за сутки выявлены рекордные 12 126 новых случаев коронавируса

Изменения опубликованы в распоряжении главы Удмуртии «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции» . До особого распоряжения заведения не смогут работать после 23:00. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Ограничения не коснутся форматов работы на вынос и доставки.

В правительстве Удмуртии пояснили, что новые меры позволят избежать массового нахождения людей в одном помещении.

Новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были введены в Хабаровском крае. На дистанционный режим работы переводят сотрудников старше 65 лет, за исключением работников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным. Массовые мероприятия должны проходить с соблюдением безопасной дистанции. Кроме того, в регионе сохраняется обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020