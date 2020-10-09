Время работы кафе и баров ограничат в Удмуртии

С 9 октября в Удмуртии вступили в силу ограничения, касающиеся заведений общепита. Кафе, барам, столовым и закусочным запретили работать с 23:00 до 7:00.

Изменения опубликованы в распоряжении главы Удмуртии «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции» . До особого распоряжения заведения не смогут работать после 23:00. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Ограничения не коснутся форматов работы на вынос и доставки.

В правительстве Удмуртии пояснили, что новые меры позволят избежать массового нахождения людей в одном помещении.

Новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были введены в Хабаровском крае. На дистанционный режим работы переводят сотрудников старше 65 лет, за исключением работников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным. Массовые мероприятия должны проходить с соблюдением безопасной дистанции. Кроме того, в регионе сохраняется обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте.

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