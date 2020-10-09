Хабаровские рыбаки построили церковь и подарили ее местным жителям

В поселке Новое Устье Охотского района Хабаровского края освятили церковь в честь Николая Угодника. Ее построили на деньги рыболовецкой артели «Иня». Храм строили шесть лет.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава артели Виктор Критченко, в поселке расположены рыбоперерабатывающий завод, цех, холодильное оборудование и общежитие. Артель обосновалась в поселке надолго, поэтому и возникла идея подарить жителям церковь.

В общей сложности строительство обошлось в сумму, превышающую 10 млн рублей. Церковь будут посещать еще и жители соседнего села Вострецово, а священник планирует приезжать из Охотска в определенные дни.

Агентство отмечает, что артель постоянно помогает жителям поселка: возит питьевую воду, чистит зимой дороги, выделяет рыбу местной школе и детскому саду.

В Николаевской епархии, в состав которой входит новый приход, рассказали, что сейчас на севере строится еще одна церковь в селе Чля Николаевского района.