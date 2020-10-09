Прямой эфир

Хабаровские рыбаки построили церковь и подарили ее местным жителям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Новое Устье Охотского района Хабаровского края освятили церковь в честь Николая Угодника. Ее построили на деньги рыболовецкой артели «Иня». Храм строили шесть лет.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава артели Виктор Критченко, в поселке расположены рыбоперерабатывающий завод, цех, холодильное оборудование и общежитие. Артель обосновалась в поселке надолго, поэтому и возникла идея подарить жителям церковь.

В общей сложности строительство обошлось в сумму, превышающую 10 млн рублей. Церковь будут посещать еще и жители соседнего села Вострецово, а священник планирует приезжать из Охотска в определенные дни.

Агентство отмечает, что артель постоянно помогает жителям поселка: возит питьевую воду, чистит зимой дороги, выделяет рыбу местной школе и детскому саду.

В Николаевской епархии, в состав которой входит новый приход, рассказали, что сейчас на севере строится еще одна церковь в селе Чля Николаевского района.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020