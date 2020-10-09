Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за угрозы пожаров

В Татарстане прогнозируют высокую пожарную опасность в лесах. Синоптики распространили штормовое предупреждение.

По данным республиканского Гидрометцентра, в Татарстане установился IV класс пожарной опасности. Такая ситуация будет сохраняться с 10 по 19 октября. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В ближайшие дни в республике ожидается теплая и сухая погода. Среднесуточная температура будет превышать многолетнюю норму на 5–7 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории ЯНАО. В регионе прогнозируют сильный ветер и понижение температуры до -6 градусов в течение нескольких дней.