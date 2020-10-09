Спецслужбы Киргизии узнали о готовящихся вооруженных беспорядках

Госкомитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) получил информацию о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает агентство Кабар со ссылкой на ГКНБ.

Личный состав ГКНБ и МВД страны переведен на усиленное несение службы. Кроме этого, создан оперативный штаб для фиксации, предупреждения и пресечения правонарушений, а также для локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

В ГКНБ предупредили, что беспорядки могут «спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок».

По информации агентства, в пятницу в Бишкеке в разных частях города проходят несколько митингов.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.