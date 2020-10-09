Адвокат Александр Каплан умер после заражения коронавирусом

Адвокат Александр Каплан скончался в Москве в возрасте 67 лет, ранее у него подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил его коллега Вячеслав Макаров.

По его словам, Каплан умер в одной из столичных больниц. У супруги адвоката также выявили коронавирусную инфекцию, она находится в медучреждении в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Каплан представлял интересы бывшего члена федерального политсовета Партии народной свободы («Парнас») Мусы Садаева, обвиняемого в краже имущества председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса.

Ущерб от кражи изначально оценивался в 3 млрд рублей, позднее снизился до 70 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Его фигурантами стали бывший партнер Чубайса Илья Сучков и Садаев.

Как ранее уточнял Макаров, дело заведено по факту кражи имущества и жилого комплекса, расположенного в Одинцовском районе в деревне Переделки. В комплекс входят дом охраны, гостевой и жилой дома, а также газопровод, земельный участок и гараж.

Садаева арестовали в начале сентября того же года. Его обвиняют в краже внутреннего оборудования дома на сумму 69 млн рублей.

Фигуранты дела свою вину не признают. Одинцовский городской суд Московской области в июне 2020 года вернул дело в прокуратуру для устранения допущенных нарушений.