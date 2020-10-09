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МИД Армении раскрыл повестку встречи по Карабаху в Москве

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Повестка встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве 9 октября будет касаться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

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«Повестка дня будет сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий, гуманитарных вопросах — обмена телами (убитых) и военнопленными», — сказала Нагдалян «РИА Новости».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переговорах с Арменией и Азербайджаном по поводу возможной встречи министров иностранных дел в Москве. Она подчеркнула, что во встрече также должны принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях своих министров иностранных дел.

Ранее в пятницу посольство Армении в России сообщило, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян прибудет в Москву во второй половине дня.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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