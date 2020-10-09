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Капремонт «тысячекоечной больницы» Владивостока завершат к концу года

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Во Владивостоке к новому году обещают завершить капитальный ремонт клинической больницы № 2. Учреждение, которое в народе называют тысячекоечной больницей, является одним из самых популярных в городе. Сейчас ремонтируется первый корпус детского инфекционного отделения.

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Как пишет Vostokmedia, всего на ремонт больницы из регионального бюджета выделили более 150 млн рублей. Обновят отделения травматологии, гинекологии, нефрологии и пищеблок. Весной на пяти корпусах заменили крышу. В начале октября завершился ремонт в двух нейрохирургических отделениях.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

По словам главврача больницы Вячеслава Глушко, в детском инфекционном отделении полноценный капитальный ремонт проводится впервые за 45 лет. При этом процесс оказания помощи маленьким пациентам не останавливается.

В конце августа сообщалось, что в Приморье больницы будут выдавать паллиативным пациентам оборудование, необходимое для комфортного пребывания дома. На эти цели из краевого бюджета направили более 20 млн рублей.

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