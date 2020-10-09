Проект ТРК «Лена» в Якутии вошел в программу развития Дальнего Востока

В Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока включили проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Лена». Также он вошел в проект новой Стратегии развития туризма в Якутии до 2025 года.

Таким образом, ТРК «Лена» выбрали основным флагманом для въездного туризма.

ИА SakhaNews поясняет, что в туркластер входят объекты туристической инфраструктуры Хангаласского района, в том числе территория нацпарка «Ленские столбы».

Проект по развитию въездного туризма в Якутии прошел во второй этап всероссийского конкурса, который проводит агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, работа над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» может завершиться до конца этого года. С помощью реализации этого нацпроекта в России будут созданы курорты мирового уровня, а сама страна станет интересной, комфортной и удобной для путешествий не только россиян, но и иностранных туристов.