Жээнбеков назначил главой Генштаба бывшего министра обороны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил Райимберди Дуйшенбиева от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Должность начальника Генштаба Дуйшенбиев занимал с 2016 года.

Другим указом Жээнбеков назначил на этот пост Таалайбека Омуралиева, возглавлявшего министерство обороны Киргизии в период с 2011 по 2014 год.

Ранее в этот же день Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны. Уточнялось, что члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Также президент уволил председателя Госкомитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.

8 октября Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Кроме того, для урегулирования политического кризиса нужно аннулировать результаты парламентских выборов и принять решение о проведении новых, добавил президент.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.