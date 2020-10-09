Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области

Две девушки погибли в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» на территории Рязанской области. Автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком.

Авария произошла в Рыбновском районе. В салоне легкового автомобиля находились три человека. В какой-то момент 19-летняя девушка-водитель столкнулась с грузовиком MAN, который двигался с полуприцепом. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В результате аварии водитель получила травмы. Ее пассажирки 22 и 23 лет скончались на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП в Иркутской области с участием автомобиля «ВАЗ». 16-летний водитель не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание машины. 17-летняя девушка погибла, водитель и две 15-летние девушки госпитализированы.