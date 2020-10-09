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Раскапывавшего могилы медведя ликвидировали в Свердловской области

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В Нижней Туре (Свердловская область) медведь раскапывал могилы на местном кладбище. В связи с угрозой для населенного пункта получено разрешение на отстрел животного.

По словам главы Нижнетуринского городского округа Алексея Стасенка, жалобы от местных жителей поступали в течение недели. Горожане отмечали, что медведь наведывался на кладбище и разрывал могилы. Несколько раз зверь наносил вред телу умершего. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Так как медведь представлял реальную угрозу для населенного пункта, его решили ликвидировать. В течение нескольких дней охотники выслеживали животное. Его ликвидировали 8 октября.

7 октября сообщалось о нападении белого медведя на оленевода в Якутии. Мужчина пострадал на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова. Пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, его эвакуировали с помощью вертолета авиации ФСБ России.

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