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ЦИК Киргизии попросил парламент снизить избирательный порог

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ЦИК Киргизии перед назначением повторных выборов в парламент просит рассмотреть поправки в законодательство. В частности, предложено снизить избирательный порог и рассмотреть вопрос законодательного регулирования участия в повторных выборах партий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования.

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Комиссия назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября, пишет 24.kg.

Назначение произойдет после рассмотрения заявлений 12 партий о нарушениях в ходе предыдущих выборов. Заявление передано для правовой оценки в МИД страны и генпрокуратуру.

Ранее, 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство.

Днем ранее он заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Кроме того, для урегулирования политического кризиса нужно аннулировать результаты парламентских выборов и принять решение о проведении новых, сказал президент.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

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