Число пожаров в Красноярском крае уменьшилось на треть в этом году

В Красноярском крае в этом году лесных пожаров было на 31% меньше по сравнению с 2019 годом. Всего на территории лесного фонда зарегистрировали 1386 тыс. пожаров на общей площади 460 тыс. га. Площадь, пройденная огнем, сократилась в пять раз. Это данные краевого министерства лесного хозяйства.

По словам главы регионального Лесопожарного центра Виталия Простакишина, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, в этом году для тушения пожаров применяли современные технологии. В Богучанском районе во время прокладывания минерализованных полос использовали взрывчатку, в Кежемском районе и в Эвенкии — лесопожарную авиацию, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

Также в край доставили новое оборудование, а систему дистанционного обнаружения лесных пожаров расширили вдвое. Теперь за возгораниями вблизи населенных пунктов следят 60 камер видеонаблюдения.

Агентство напоминает, что в прошлом году МЧС заявило о запоздалой реакции региональных властей на масштабные лесные пожары. В итоге ситуация вышла на федеральный уровень реагирования, пожары пришлось тушить самолетам Минобороны России.