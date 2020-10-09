«Сбер» смоделировал развитие ситуации с COVID-19 в России

«Сбер» составил прогноз по заболеваемости коронавирусом в России и в Москве. Расчеты были осуществлены на базе эпидемиологического симулятора при помощи математической модели SEIR и представлены на сайте организации в пятницу, 9 октября.

Так, было смоделировано четыре варианта развития ситуации. Согласно первому, при котором граждане соблюдают меры безопасности, пик распространения заболевания наступит 8 ноября. Тогда, согласно расчетам, суточный прирост составит 16 864 новых случаев COVID-19.

Если россияне будут изредка нарушать меры профилактики, то пик также наступит 8 ноября, но число выявленных за сутки случаев коронавируса составит 17 645 человек.

При частом нарушении эпидемиологических мер гражданами пик сдвинется на 12 ноября и суточный прирост новых заболевших составит 23 325. Также эксперты предложили вариант развития событий, если россияне будут вести себя «как обычно». Тогда пик заболевания опять придется на 8 ноября, но вот суточный прирост составит уже 23 325 новых случаев.

При соблюдении мер безопасности в Москве пик наступит уже 17 октября с 4865 новыми выявленными случаями за 24 часа. Если же жители столицы будут часто нарушать меры, то пиковый момент сдвинется на 24 октября. Тогда, согласно прогнозу, будет зафиксировано 7296 новых случаев COVID-19. Если же горожане будут вести себя «как обычно», то наибольшее количество инфицированных — 7969 человек будет зафиксировано 24 октября.

Ранее, в пятницу, оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России сообщил об 12 126 новых зафиксированных случаях заражения COVID-19. Это является рекордным показателем для страны за весь период наблюдений.

Накануне вирусологи, опираясь на оптимистичный прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране, заявили, что рост заболеваемости продолжится еще как минимум три недели. По другому сценарию, переломный момент наступит до Нового года.

В этот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в стране еще не отступила, но Россия готова к любому развитию событий. Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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