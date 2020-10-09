Прямой эфир

Объявлена дата фестиваля документального кино во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке состоится международный фестиваль документального кино Beat Weekend 2020. В кинотеатре «Океан» будут показывать фильмы о людях и событиях, которые когда-то повлияли и продолжают влиять на современную культуру.

Фестиваль пройдет с 16 по 21 октября. Это будет региональная версия московского Beat Film Festival. Фильмы, вошедшие в программу фестиваля, можно будет увидеть и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», который выступает официальным партнером этого события, пишет ИА PrimaMedia.

В рамках Beat Weekend 2020, в частности, покажут фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: искусство звука в кино». Он посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна.

Beat Film Festival проводится в Москве с 2010 года. В его программу включают российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей. Проводятся специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020