Объявлена дата фестиваля документального кино во Владивостоке

Во Владивостоке состоится международный фестиваль документального кино Beat Weekend 2020. В кинотеатре «Океан» будут показывать фильмы о людях и событиях, которые когда-то повлияли и продолжают влиять на современную культуру.

Фестиваль пройдет с 16 по 21 октября. Это будет региональная версия московского Beat Film Festival. Фильмы, вошедшие в программу фестиваля, можно будет увидеть и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», который выступает официальным партнером этого события, пишет ИА PrimaMedia.

В рамках Beat Weekend 2020, в частности, покажут фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: искусство звука в кино». Он посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна.

Beat Film Festival проводится в Москве с 2010 года. В его программу включают российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей. Проводятся специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.