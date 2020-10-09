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В Турции исключили влияние позиций Анкары и Москвы по Карабаху на отношения

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Разногласия Москвы и Анкары по конфликту в Нагорном Карабахе не приведут к ухудшению их отношений. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

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Как он напомнил, отношения России и Турции имеют историческое наследие и не раз подвергались серьезным испытаниям.

«Однако в соответствии с обоюдным желанием турецкого и российского народов и благодаря интенсивному двустороннему политическому диалогу нам всегда удавалось успешно разрешать разногласия», — цитирует его «РИА Новости». Обе страны добились прогресса в стратегическом партнерстве благодаря усилиям президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил Шентоп.

По его словам, по кризису в Нагорном Карабахе министры иностранных дел двух стран находятся в тесном контакте.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Турция поддержала Азербайджан, заявив, что окажет стране военную поддержку при первом запросе. В начале октября Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию».

По данным армянской стороны, Анкара уже помогает Баку. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

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