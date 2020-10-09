Сенатор назвал знаменательными переговоры по конфликту в Карабахе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 9 октября назвал знаменательным тот факт, что именно Россия будет на начальной стадии патронировать переговоры по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях, которые состоятся в Москве.

«Здорово, что оба министра иностранных дел откликнулись на приглашение прилететь в Россию. По сути это первый контакт с начала боевых действий, с 27 сентября. Начинается переговорный процесс. Вслед за призывом нашего президента стороны должны прекратить огонь и начать полномасштабные переговоры по событиям в Нагорном Карабахе», — сказал «Известиям» Владимир Джабаров.

По его словам, весь мир будет приветствовать начало переговоров в Москве. В то же время он отметил необходимость практических результатов от этих переговоров.

Россия занимает очень конструктивную позицию для обеих стран, призывает к миру с самого первого дня, добавил сенатор.

«Азербайджан и Армения — две бывшие союзные республики. Мы все входили в единое государство. И то, что именно Россия возглавляет инициативу по началу переговоров, — знаменательно. Это означает, что обе страны признают несомненное право России делать подобные предложения», — заключил Джабаров.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.