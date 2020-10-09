В Москве покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш

В Москве на 86-м году жизни покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает РЕН ТВ.

Тело мужчины обнаружила его внучка в квартире дома на Верхней Красносельской улице. Как она объяснила полицейским, ей пришло сообщение в мессенджер от дедушки. «Я умер. Смотри почту», — написал он.

Женщина отпросилась с работы, поехала к родственнику домой, где и обнаружила его мертвым. В предсмертной записке Марк Эльяш написал, что покончил с собой из-за серьезного заболевания.

Погибший — советский и российский инженер, изобретатель, сценарист и драматург. Он работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

Эльяш — автор нескольких повестей, романа «Риск», киносценария фильма «Ответная мера». У Эльяша свыше 60 патентов, изданы 10 научно-технических книг и 47 журнальных публикаций.