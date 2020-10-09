Пожар в бухте Батарейной в Магадане до конца не потушили

В Магадане продолжают тушить природный пожар в бухте Батарейной в районе мыса Восточного. Очаг на территории муниципальных земель ликвидировали накануне, 8 октября, на площади 27 га. Однако пожар сохраняется в районе мыса на территории лесного фонда.

В Авиалесоохране ИА MagadanMedia сообщили, что горят 2,5 га. Для мониторинга ситуации привлекли вертолет Ми-8. На месте работают четыре специалиста.

Режим повышенной готовности был введен на территории Магадана в границах лесного фонда еще 20 сентября. Он продолжает действовать до сих пор.

Пожар в районе поселков Сокол и Уптар удалось ликвидировать 2 октября.