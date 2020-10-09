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В районе Степанакерта возобновились обстрелы

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В районе столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в городе Степанакерт возобновились обстрелы. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости».

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Несколько взрывов раздались на окраине города. По мнению военных, это могут быть ракеты РСЗО «Ураган». Местные жители спустились в бомбоубежища.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает об обстреле с армянской стороны.

«Противник ведет огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах. Стороны несут потери как среди военных, так и среди гражданского населения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих на стороне Армении.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из состава республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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