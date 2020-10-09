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«Ростех» разработал радиотрекеры для связи без сотовых сетей

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал систему групповой связи «Гончак» для спасателей, спортсменов, охотников и туристов. Она позволит совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи.

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Система обеспечивает качественную передачу сигнала на расстоянии до 20 км от устройства к устройству на открытой местности и до 5 км в густом лесу, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

«Гончак» — компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сотовых сетей, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте.

Приемопередатчик «Гончака» одновременно является ретранслятором, поэтому данные геопозиции и голосовые сообщения могут передаваться внутри группы абонентов по цепочке от трекера к трекеру на десятки километров. Большой радиус действия обеспечивается за счет глубокой математической обработки данных, передаваемых в радиоканале. При этом благодаря аккумулятору большой емкости радиотрекер способен непрерывно работать в течение суток.

«Гончак» — универсальная платформа. Ее можно изменять под требования заказчиков и адаптировать к разным частотам, рассказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко.

«Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 год», — заявил он.

Сейчас радиотрекеры тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском в серию.

Ранее, в октябре, «Ростех» рассказал о разработке радарного комплекса для железнодорожных перевозок. Он позволяет обнаруживать людей, препятствия и посторонние предметы на путях в различных условиях, в том числе при нулевой видимости.

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